رسالة من أبو عبيدة إلى حجاج بيت الله الحرام

دعا أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حجاج بيت الله الحرام أن “يتذكروا إخوانهم في غزة وفلسطين بدعواتهم الخالصة في المشاعر المقدسة وأثناء مناسك الحج، وأن يستحضروا غزة وشعبها الصابر ومجاهديها في هذه الأوقات العظيمة المباركة”.

وقال أبو عبيدة في بيان “بينما يؤدي ضيوف الرحمن فريضة الحج فإننا نؤدي فريضة الجهاد ضد أعداء الله الاحتلال الإسرائيلي الغاصب، نيابة عن أمة الإسلام الكبيرة”.

وأضاف أن “عملية طوفان الأقصى انطلقت من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك ثالث الحرمين الشريفين”.

وأردف قائلا: “إن مناسك الحج هي فرصة لنذكر أمة الملياري مسلم بحقيقة صراعنا مع عدونا الذي ينتهك مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيث فيه فسادا وتهويدا كل يوم”.

وأمس الجمعة، أعلنت كتائب القسام عن قصف موقع عسكري إسرائيلي، وقتل وإصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في تفجير لمنزل ونفق شرق حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب متجاهلا قرارا من مجلس الأمن يطالبه بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبه بوقف هجومه على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “الإبادة الجماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.