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رسالة من أمير الكويت إلى رئيس الإمارات

24 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 24 - فبراير - 2021 1:15 مساءً
رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

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تسلم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تسلم رسالة لرئيس الإمارات من أمير دولة الكويت.

وأضاف أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تسلم الرسالة من وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، مشيرا إلى أنها تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

وتأتي الرسالة عشية احتفال الكويت بالذكرى 60 لاستقلالها، في ظل أجواء استثنائية تشهدها البلاد هذا العام.

وتحمل احتفالات هذا العام طابعا خاصا، كونها الأولى في عهد أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 أيلول الماضي، خلفا لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ليكمل مسيرة النهضة والبناء والتنمية التي شهدتها البلاد عقب الاستقلال.

وتشارك دولة الإمارات، غدا الخميس، الكويت احتفالاتها بيومها الوطني الـ60، في تأكيد على مستوى العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين اللذين وحدهما الانتماء والتاريخ المشترك، وتعززت شراكتهما بالتنسيق والحوار الصادق، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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