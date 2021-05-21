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رسالة من إسرائيل إلى السيسي

21 - مايو - 2021
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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وجهت إسرائيل رسالة عبر الفيسبوك إلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة بجهود ووساطة مصرية.

وقالت سفارة إسرائيل في مصر على في موقع التواصل الاجتماعي إنها “تتوجه بالشكر والتقدير لمجهودات المسؤولين في التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

أضافت “نتمنى أن يعم السلام على إسرائيل وعلى المدنين في غزة”.

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الساعة التي حددتها المبادرة المصرية، وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف المتبادل، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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