رسالة من النجم الفرنسي مبابي إلى المحتجين في عموم البلاد

نشر نجم منتخب فرنسا ومهاجم نادي باريس سان جيرمان كيليان مبابي رسال عبر حسابه على تويتر، أعرب فيها عن ألمه العميق لحادثة مقتل الشاب نائل على يد ضابط شرطة فرنسي.

وأكد مبابي في رسالته عن شعوره بالذهول والصدمة بسبب موت الشاب نائل بطريقة وحشية، وتقدم بالعزاء إلى أسرته.

وأضاف مبابي: من الواضح أننا لا نستطيع أن نظل صامتين أما الظروف التي حدثت فيها هذه الوفاة غير المقبولة.

وأشار إلى أنه ومنذ الحدث المأساوي، فإن البلاد تشهد تعبيرًا عن الغضب الشعبي الذي نفهم أسبابه، ولكن لا يمكننا تأييد شكله.

وطالب مبابي المحتجين بعدم اتباع سبيل العنف للتعبير عن احتجاجهم، معتبراً أن العنف لا يحل شيئاً، ومشيراً إلى أن ما يتم تدميره هي ممتلكات الفرنسيين جميعاً.

وأكد أيضاً أن هناك طرق أخرى سلمية وبناءة للتعبير، مطالباً بضرورة أن أن ينتهي زمن العنف لإفساح المجال أمام الحوار وإعادة البناء.