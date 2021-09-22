رسالة من طالبان إلى الأمم المتحدة

أكد المتحدث باسم طالبان، بلال كريمي، أن حركة طالبان وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة حملت دعوة إلى إقامة علاقات معها.

وقال المتحدث باسم الحركة أن “الإمارة الإسلامية بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة تدعو فيها إلى إقامة علاقات بهدف تمهيد الطريق للتعاون … الإمارة الإسلامية تتوقع من الأمم المتحدة الرد بشكل ايجابي على هذه الرسالة حتى يمكن البدء في العمل معا “.

وفي وقت سابق، صرّح نائب الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، لوكالة انباء نوفوستي أن طالبان أرسلت خطابا إلى الأمم المتحدة ذكرت فيه أن الممثل الدائم لأفغانستان، المعين من قبل الحكومة السابقة، غلام إسحاقزي، لم يعد يمثل البلد في المنظمة. كما أعلنت حركة طالبان تعيين ممثل أفغاني جديد لدى الأمم المتحدة، هو محمد سهيل شاهين.