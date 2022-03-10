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رسالة مهمة من “أوبك” بشأن استقرار أسعار النفط

منذ ساعتين
شعار منظمة أوبك

شعار منظمة أوبك

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أكد كل من العراق، ومنظمة “أوبك” على حرص تحالف”أوبك+”، على استقرار أسعار النفط، فيما طالبت أمريكا شركات النفط بزيادة الإنتاج.

وقالت وزارة النفط العراقية، في بيان الخميس، إن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، والأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، محمد باركيندو، شددا على حرص تحالف “أوبك+”، على تحقيق التوازن بين العرض، والطلب وضمان استقرار الأسواق النفطية.

والتقى الجانبان على هامش مؤتمر يعقد في هيوستون، وناقشا تداعيات الحرب في أوكرانيا على السوق النفطية، وذلك حسب رويترز.

وفي السياق نفسه، أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بالإمارات، التزام دولة الإمارات باتفاق “أوبك+”، وآليته الحالية لتعديل الإنتاج الشهري.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن سهيل المزروعي، قوله إن دولة الإمارات تؤمن بالقيمة التي تقدمها “أوبك+” لسوق النفط العالمي حيث لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد خارج اتفاق “أوبك+” في ظل دعم دولة الإمارات المتواصل لجهود التحالف النفطي والتزامها بهذا الاتفاق.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، ثمنت في وقت سابق الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات طيلة الفترة الماضية للمحافظة على التوافق بين أعضاء المنظمة تجاه كافة الأمور المتعلقة بالسوق النفطي العالمي والدعم الذي قدمته للمحافظة على توازنه واستقراره وعلى نحو يأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين.

وتعمل أوبك وحلفاؤها بمن فيهم روسيا، في مجموعة تعرف باسم “أوبك+”،على إلغاء تخفيضات إنتاج حجمها 5.8 مليون برميل يوميا على مدى الأشهر القليلة الماضية.

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