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رسمياً.. أوزبكستان ترفع الحظر على ارتداء الحجاب في الأماكن العامة

6 - يوليو - 2021
أوزبكستان

أوزبكستان

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وقع الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف، على قانون “حول حرية المعتقدات والمنظمات الدينية” في طبعته الجديدة، التي تنص على توفير الظروف المواتية لضمان حرية الضمير للجميع.

يستبعد القانون الجديد، حظر الظهور بالزي الديني بما في ذلك الحجاب، في الأماكن العامة، لأنه لا يوجد تعريف قانوني لمفهوم “اللباس الديني” في التشريعات الحالية.

نوه القانون، بأنه يتم تنظيم المتطلبات تجاه ملابس الموظفين والعاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها، من خلال القرارات الداخلية.

ووفقا للوثيقة الجديدة، تم تبسيط إجراءات تسجيل وإنهاء نشاط المنظمات الدينية. وخفض القانون، عدد المواطنين اللازم لإنشاء منظمات دينية محلية، بما في ذلك المساجد ودور عبادة للطوائف الأخرى، بمقدار النصف. في الوقت الراهن، بعد صدور القانون، بات يلزم عند إنشاء منظمة دينية محلية، جمع توقيعات من 50 مواطنا على الأقل ممن بلغوا سن 18 عاما. وتم تقليص عدد الوثائق اللازمة للتسجيل، وكذلك تم تقليل فترة النظر فيها بمقدار 3 مرات – من 3 أشهر إلى شهر واحد. وكذلك اعترف القانون الجديد بالوضع المهني للتعليم الديني.

سمح القانون للمواطنين بالدراسة في مؤسسات التعليم الديني بعد حصولهم على التعليم الثانوي العام أو الثانوي المتخصص أو التعليم المهني وفقا للقانون.

 

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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