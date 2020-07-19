رسمياً.. ارتداء الكمامات بالأماكن العامة “إجباري” في فرنسا

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قررت فرنسا، السبت ، فرض ارتداء الكمامة “إجباريا” في الأماكن العامة المغلقة ، لتجنب تفشي فيروس كورونا مرة أخرى.

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران ، أن وضع الكمامات سيكون إجباريا “بدءا من الاثنين” في الأماكن العامة المغلقة في فرنسا وذلك منعا لعودة انتشار الوباء.

وأوضح الوزير في تغريدة أن هذا الإجراء “يتعلق بالمتاجر والمؤسسات المفتوحة للجمهور والأسواق المغطاة والمصارف”، مشيرا إلى أن إجراءات الحماية والفحوص “تبقى ضرورية لمكافحة الفيروس بفعالية”.

وفي مقابلة مع شبكات التلفزيون الفرنسي في يوم الباستيل، أوضح ماكرون أن “أفضل وقاية” من الفيروس هي الكمامات، والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن في 14 يوليو أن فرنسا قد تجعل من وضع الكمامات إلزاميا في كل الأماكن العامة المغلقة بدءا من الأول من أغسطس لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

لكن تم لاحقا تقديم هذا الموعد في ضوء انتقادات الأطباء، الذين يحذرون من وجود “مؤشرات ضعيفة” على عودة انتشار الوباء.

وأضاف ماكرون “لدينا مؤشرات تفيد بأن انتشار العدوى بدأ مجددا ولو قليلاً في فرنسا”.

ولفت ماكرون أن معدل انتشار فيروس كورونا الجديد في فرنسا يقترب من 1 مرة أخرى، ما يعني أن كل شخص مصاب يصيب شخصا واحدا في الأقل.

وفرضت العديد من الدول الأوروبية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة عندما بدأت تخفيف قيود الإغلاق بسبب الفيروس، لكن فرنسا اتخذت موقفا أكثر تساهلا وأوصت بالكمامات لكنها لم تفرضها، رغم تسجيلها لأكثر من 30 ألف وفاة بسبب كوفيد-19، حسبما ذكرت “الأسوشيتد برس”