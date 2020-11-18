رسمياً… افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية

أعلنت هيئة المنافذ العراقية الحدودية، عن فتح منفذ عرعر، الحدودي مع السعودية رسميا اليوم الأربعاء أمام التبادل التجاري بين البلدين.

وقال الناطق باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان إنه “تم افتتاح منفذ عرعر الحدودي اليوم وبشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين”.

وكانت العمليات العراقية المشتركة، أعلنت السبت الماضي، إنجاز جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بافتتاح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، فيما أشارت إلى أن الجيش سيتولى مهام التأمين والحماية.

وأكدت، أن إجراءات عملية التبادل التجاري في المنفذ، مؤمنة بشكل كامل حالياً، ولا توجد أي مشكلة بخصوص التعاون مع المملكة العربية السعودية بخصوص فتح المنفذ.

وكان السفير السعودي في بغداد، عبدالعزيز الشمري، أكد الخميس الماضي، أن “افتتاح المنفذ يمثل شريان خير وبداية حقيقية، لعلاقات تجارية مميزة بين الرياض وبغداد”، بحسب “العين الاخبارية”.