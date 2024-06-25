رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يبدأ محادثات عضوية أوكرانيا

انطلقت في لوكسمبورغ مفاوضات العضوية الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، ومن المرجح أن تستغرق هذه المحادثات سنوات حتى تنتهي.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، أن أوكرانيا قد بدأت عملية طويلة من المفاوضات حول الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال ميشيل خلال افتتاح الاجتماع الأول للمؤتمر الحكومي الدولي بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في لوكسمبورغ: “إن المفاوضات حول قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ليست محدودة في الوقت المناسب ولا تحدد أي مواعيد نهائية محددة للانضمام”.

كما أضاف: “هذه هي بداية عملية طويلة، وبينما نحتفل اليوم بخطوة هامة إلى الأمام، يجب علينا أيضاً أن نعترف بأن الطريق إلى الأمام سيتطلب جهداً متواصلاً وتفانياً وإصلاحات جوهرية أخرى”.

وترأست جلسة الافتتاح عن جانب الاتحاد الأوروبي، وزيرة خارجية بلجيكا حجا لحبيب، وعن جانب أوكرانيا وزيرة الشؤون الأوروبية الأوكرانية أولغا ستيفانيشينا.

وقالت وزيرة خارجية بلجيكا إن انطلاق مفاوضات عضوية أوكرانيا منعطف تاريخي بالنسبة إلى الجانبين، مشيرة إلى أن مسار توسيع الاتحاد استثمار استراتيجي في السلام والأمن والازدهار.

كما قالت لحبيب إن الاتحاد الأوروبي قدم إلى أوكرانيا 106 مليار يورو في شكل مساعدات اقتصادية وعسكرية منذ تفجر الحرب، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من أوكرانيا استيعاب التشريعات الأوروبية كافة والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحقوق الأقليات والديمقراطية.

كذلك قالت: “الدول الأعضاء تحتفظ بالكلمة الأخيرة حول نهاية مسار مفاوضات العضوية”.

أما في كلمته الافتتاحية عبر رابط فيديو، وصف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إطلاق المحادثات بأنه “يوم تاريخي” يمثل فصلا جديدا في علاقات بلاده مع الكتلة.

وكانت المفوضية الأوروبية، قدمت في 7 يونيو الجاري، أن أوكرانيا ومولدوفا قد استوفيتا الآن كافة الشروط الأساسية لهذا الانضمام.

ومنح الاتحاد الأوروبي وضع المرشح للعضوية لأوكرانيا في يونيو عام 2022، في مبادرة رمزية للغاية بعد أشهر قليلة من بدء الحرب هناك، وكذلك منح وضع المرشح لمولدوفا المجاورة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، كان قد وعد سابقاً كييف رمزياً بأنها ستكون قادرة على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 على أقل تقدير.

وحامل الرقم القياسي لأطول مدة مفاوضات من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تركيا، التي تجريها منذ 19 عاما دون أي احتمال لإكمالها.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال، الأسبوع الماضي، “إننا نتطلع إلى الأسبوع المقبل، 25 يونيو، عندما تعقد أوكرانيا والاتحاد الأوروبي أول مؤتمر حكومي دولي بينهما، والذي سيمثل البداية الفعالة لعملية التفاوض”، مشيدا بتحقيق “حلم أوروبي”.