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رسمياً.. السودان خارج قائمة “الدول الراعية للإرهاب”

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - ديسمبر - 2020 9:30 صباحًا
علم السودان

علم السودان

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أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم، الاثنين، أن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ، بعد انقضاء فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما.

وكتبت السفارة الأميركية في الخرطوم على صفحتها الموثقة بموقع “فيسبوك”، أن وزير الخارجية مايك بومبيو وقع إشعارا يفيد بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، مشيرة إلى أن “الإشعار أصبح ساري المفعول اعتبارا من 14 ديسمبر (اليوم)، ليتم نشره في السجل الفيدرالي”.

وكانت الإدارة الأميركية قررت في تشرين الاول الماضي شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بناء على اتفاق تم بين الخرطوم وواشنطن في أغسطس.

وتزامن القرار مع بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة والسودان إسرائيل، وأعلن عن اتفاق الزعماء على إقامة العلاقات بين السودان وإسرائيل وإنهاء حالة العداء بين البلدين، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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