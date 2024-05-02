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رسمياً.. تركيا تعلن تعليق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل

منذ 24 دقيقة
علما تركيا وإسرائيل

علما تركيا وإسرائيل

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أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الخميس 2 مايو/أيار 2024، أن تركيا أوقفت جميع الصادرات والواردات إلى ومن إسرائيل اعتبارا من اليوم الخميس، مشيرة إلى “تفاقم المأساة الإنسانية” في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان “تم وقف معاملات التصدير والاستيراد المرتبطة بإسرائيل، بما يشمل جميع المنتجات”.

وأضاف “تركيا ستنفذ هذه الإجراءات الجديدة بشكل صارم وحاسم حتى تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة”.

وكانت نقلت وكالة بلومبرج نيوز عن مسؤولين تركيين مطلعين أن أنقرة أوقفت جميع عمليات التصدير والاستيراد إلى إسرائيل ومنها اعتبارا، من اليوم الخميس.

وفي هذا السياق صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق من اليوم، أنه وجه تعليمات لكافة الأطراف المعنية بالحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا.

وأضاف أن أردوغان يخرق الاتفاقيات بإغلاق الموانئ أما الواردات والصادرات الاسرائيلية

    المصدر :
  • رويترز

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