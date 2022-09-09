رسمياً... كوريا الشمالية ‏دولة نووية

أعلن برلمان كوريا الشمالية فجر الجمعة 9/9/2022 البلاد دولة نووية، ‏وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن امتلاك بيونغ يانغ ‏السلاح النووي، حق لا رجعة عنه‎.‎

وأكد البرلمان أن الزعيم كيم جونغ أون يمتلك السلطة الكاملة على ‏القرارات حول استخدام السلاح النووي‎.‎

وقال كيم خلال الإعلان عن توقيع قانون يجعل بلاده دولة نووية: “لن ‏نقبل نزع سلاحنا النووي أبدا”، مضيفا أن “السلاح النووي هو الخيار ‏الأخير لو تعرضنا لغزو أو لتهديد وشيك”، بحسب وكالة الأنباء ‏المركزية الكورية الرسمية‎.‎

ولفت الزعيم الكوري الشمالي خلال خطابه في اجتماع مجلس الشعب ‏الأعلى، إلى أنه “لن تكون هناك أي مفاوضات من أجل نزع السلاح ‏النووي في بلادنا‎”.‎

وشدد كيم جونغ أون على أن هناك أهمية كبيرة في إضفاء الشرعية على ‏سياسة القوة النووية‎.‎

واتهم كيم الولايات المتحدة بمحاولة إسقاط النظام الكوري الشمالي من ‏خلال جعل بلاده تتخلى عن قوتها النووية وحقوق الدفاع عن النفس، ‏موضحا أن الولايات المتحدة تأمل في الضغط على كوريا الشمالية ‏للتخلي عن أسلحتها النووية بعقوبات صارمة‎.‎

وصرح بأن كوريا الشمالية لن تستسلم أبدا حتى بعد “مائة عام” من ‏العقوبات المفروضة على بلاده‎.‎

ويتهم الزعيم الكوري الشمالي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باتباع ‏سياسة عدائية ضد بلاده، على الرغم من أن حكومة بايدن عرضت مرارا ‏لقاء مسؤولين كوريين شماليين دون شروط مسبقة‎.‎

وقالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية إنه ومن خلال سن وإفشاء ‏سياسة استخدام “القوة النووية”، عززت كوريا الشمالية ادعاءها بأنها ‏‏”دولة نووية” وأوضحت سياستها بعدم التخلي عن أسلحتها النووية‏‎.‎

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في مقال يحمل عنوان ‏‏”أعمال مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن ‏سياسة القوات النووية”، بأن قانون سياسة القوة النووية قد تم تبنيها ‏بمجلس الشعب الأعلى‎.‎

وأكدت كوريا الشمالية أن القوة النووية تخضع للأمر الوحيد لرئيس لجنة ‏شؤون الدولة وأن رئيس لجنة شؤون الدولة لديه كل السلطات لاتخاذ ‏قرارات بشأن الأسلحة النووية‎.‎

وذكر المقال حسبما نقلته وكالة “يونهاب” أنه إذا كان نظام القيادة ‏والتحكم في القوة النووية التابعة للدولة في خطر بسبب هجوم من قبل ‏قوة معادية، فإن الضربة النووية لتدمير القوات المعادية بما في ذلك ‏مصدر الاستفزاز ومركز القيادة يتم تلقائيا وفوريا، كما كشف أنه سيتم ‏شن هجوم مضاد نووي تلقائيا في حالة وقوع هجوم على الزعيم كيم‎.‎

وأشارت “يونهاب” إلى أنه في حالة إصابة مركز القيادة المتمركز حول ‏كيم جونغ أون في حالة طوارئ، يتم تنفيذ الخطة التشغيلية للهجوم ‏النووي الموضوعة لكل وحدة تشغيلية تلقائيا، موضحة أن هذا البند يؤكد ‏أن سياسة كوريا الشمالية في استخدام الأسلحة النووية هي سياسة ‏هجومية‎.‎