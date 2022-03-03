رسمياً.. مولدوفا تتقدم بطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي

تقدمت مولدوفا بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على ما أعلنت رئيسة هذا البلد المجاور لأوكرانيا، بعد اسبوع على بدء الغزو الروسي.

وقالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو أمام الصحافيين “نوقع اليوم طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. بعض القرارات يجب أن تتخذ بسرعة وحزم”.

والمرشحون لعضوية الاتحاد الأوروبي الرسمية هي ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا ومونتينيجرو وتركيا؛ غير أن محادثات الانضمام متوقفة أو مستمرة منذ سنوات.

وكانت ساندو، قد أعلنت في وقت سابق في أعقاب محادثاتها مع جوزيب بوريل، أن التطورات الأخيرة في ​أوكرانيا​ دفعت السلطات لإسراع عملية التكامل الأوروبي، مشيرة إلى أنه سيضمن أمن بلادها وتطويرها الاقتصادي. من جهتها وعدت الدول الغربية بتخصيص 20 مليون يورو لمولدوفا التي استقبلت آلافا من اللاجئين من أوكرانيا في الأيام الأخيرة. وتجاهل بوريل أسئلة الصحفيين المولدوفيين حول احتمال تقديم طلب محتمل لانضمام الجمهورية إلى الاتحاد الأوروبي على غرار أوكرانيا.

والحصول على وضع مرشح يمكن أن يمد الدولة بفوائد ملموسة، كأن يجعلها أكثر جذبا للاستثمارات وتسهيل التدفقات التجارية وتوفير استقرار أكبر، بحسب الاتحاد الأوروبي.