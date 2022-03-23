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رسمياً.. واشنطن تعتبر أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا

23 - مارس - 2022
آثار الدمار على أوكرانيا

آثار الدمار على أوكرانيا

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء بشكل رسمي أن أفرادًا تابعين للقوات المسلحة الروسية قد ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا.

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان الأربعاء : “يمكنني اليوم أن أعلن أنه بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا، فإن الحكومة الأمريكية تقدر أن أفرادًا من القوات الروسية قد ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا”.

يأتي الإعلان الأمريكي الرسمي بأن موسكو قد ارتكبت انتهاكات لقوانين الصراع بعد أن قال بلينكن والرئيس جو بايدن ونائب وزير الخارجية ويندي شيرمان إن رأيهم الشخصي هو أن جرائم الحرب قد وقعت.

وأضاف “تقييمنا يستند إلى مراجعة دقيقة للمعلومات المتاحة من مصادر عامة واستخباراتية”.

وتابع بلينكن: “كما هو الحال مع أي جريمة مزعومة، فإن أي محكمة ذات اختصاص قضائي على الجريمة هي المسؤولة في النهاية عن تحديد الذنب الجنائي في قضايا محددة.

وأشار بلينكن إلى أن حكومة الولايات المتحدة تتبع تقارير جرائم الحرب وستتبادل المعلومات التي نجمعها مع الحلفاء والشركاء والمؤسسات والمنظمات الدولية، كلما اقتضت الحاجة، نحن ملتزمون بمتابعة المساءلة باستخدام كل أداة متاحة، بما في ذلك الملاحقات الجنائية”.

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