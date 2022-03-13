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رسميا.. إبلاغ مستخدمي إنستغرام في روسيا بتوقف الخدمة

13 - مارس - 2022
انستغرام وفيسبوك

انستغرام وفيسبوك

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قالت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في روسيا، إنها أبلغت مستخدمي تطبيق إنستغرام أن الخدمة ستتوقف من منتصف ليل اليوم الأحد بعد إعلان الشركة المالكة ميتا بلاتفورمز الأسبوع الماضي أنها ستسمح لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في أوكرانيا بنشر رسائل مثل “الموت للغزاة الروس”.

وحثت رسالة بالبريد الإلكتروني من هيئة روسكومنادزور الحكومية السكان على نقل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم من على إنستغرام قبل إغلاقه، وشجعتهم على التحول إلى “منصات الإنترنت التنافسية” في روسيا.

وقالت شركة ميتا، التي تمتلك أيضا تطبيق فيسبوك، يوم الجمعة إن التغيير المؤقت في سياسة خطاب الكراهية ينطبق فقط على أوكرانيا، في أعقاب الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط.

وذكرت أنه سيكون من الخطأ منع الأوكرانيين من “التعبير عن مقاومتهم وغضبهم من القوات العسكرية الغازية”.

وقوبل القرار بالغضب في روسيا، حيث فتحت السلطات تحقيقا جنائيا ضد شركة ميتا وطلب المدعون يوم الجمعة من المحكمة تصنيف عملاق التكنولوجيا الأمريكي على أنه “منظمة متطرفة”.

وقال رئيس إنستغرام إن الحظر سيؤثر على 80 مليون مستخدم. وحظرت روسيا بالفعل تطبيق فيسبوك في البلاد ردا على ما قالت إنها قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على تلك المنصات.

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