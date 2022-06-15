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رسميا.. إسرائيل تنقل الغاز عبر مصر إلى أوروبا

منذ ساعة واحدة
مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنه ستتم إسالة الغاز الإسرائيلي في مصر ونقله إلى أوروبا، في إطار اتفاقية زيادة إمدادات الغاز الطبيعي، التي وقعت اليوم الأربعاء.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قالت أورسولا فون دير لاين: “ركزنا على أزمة الغذاء والتعاون في مجال الطاقة”.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية: ملتزمون بشراكة قوية مع مصر في جميع المجالات”.

كما أشارت إلى أن “الأمن الغذائي العالمي بات في وضع حرج”.

واليوم الأربعاء، قعت مصر مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي اتفاقية لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا في خطوة قد تحولها إلى مركز إقليمي لتداول الغاز الطبيعي.

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