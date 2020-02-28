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رسميا.. إيران تعلن وفاة 34 شخصا وإصابة 388 بفيروس “كورونا”

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قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية،الجمعة ،إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 34 شخصا.

وأضاف في بيان بثه التلفزيون الإيراني الرسمي أن إجمالي عدد المصابين بلغ 388 شخصا.

وكانت إيران قد سجلت 8 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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غير أن الرقم الرسمي المعلن في إيران، لا يعبر عن الوضع الحقيقي حسب بعض التقارير الغربية، التي قالت إن سلطات طهران تتعمد “إخفاء” الرقم الحقيقي، لتجنب إثارة الذعر.

وتفيد تقارير كندية أن عدد المصابين بالفيروس المستجد في إيران، يزيد على 18 ألف حالة، مما يعني أضعاف الرقم المعلن.

وقد بلغ عدد الإصابات خارج الصين 3474 حالة في 44 دولة و54 وفاة، وفي الصين بلغ عدد الحالات حتى الساعة السادسة من صباح يوم أمس الخميس بتوقيت جنيف 78630 حالة و2747 وفاة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

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