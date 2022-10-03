رسميا.. الدوما الروسي يوافق على ضم 4 مناطق أوكرانية

وافق مجلس النواب الروسي، الإثنين، على قوانين بشأن ضم أربع مناطق أوكرانية محتلة إلى روسيا، بعد استفتاءات نظمت على عجل نددت بها أوكرانيا والغرب بوصفها قسرية وغير مشروعة.

ولم يعارض أي من نواب مجلس الدوما القرارات التي تهدف لدمج مناطق خيرسون ودونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا رسميا في روسيا.

وكتب فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما في منشور على تليجرام مرفقا بخريطة لروسيا تتضمن المناطق الأربع وكذلك شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا دون اعتراف دولي عام 2014 “تم اتخاذ القرار بالإجماع. هناك 89 كيانا في الاتحاد الروسي”.

وفي تعليقات بعد التصويت في مجلس النواب بقليل، هنأ وزير الخارجية سيرجي لافروف ممثلين للمناطق الأربع وقال إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيوافق أيضا على هذه الإجراءات.

ولم يكن متوقعا أن تواجه القرارات أي معارضة في أي من مجلس الدوما أو مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى في البرلمان، اللذين ينفذان إلى حد كبير سياسة الكرملين.

وبدأت روسيا عملية رسمية لضم المناطق الأوكرانية الأربع الأسبوع الماضي، لكن أيا منها لا تخضع لسيطرة قوات موسكو بالكامل، وتحرز أوكرانيا تقدما في الهجمات المضادة في الجنوب والشرق.