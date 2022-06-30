الجمعة 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
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رسميا.. اليونان تطلب شراء طائرات إف 35 من الولايات المتحدة

منذ 44 دقيقة
مقاتلة من طراز إف 35

مقاتلة من طراز إف 35

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أعلن رئيس الوزراء اليوناني، أن بلاده اليونان طلبت من الولايات المتحدة في رسالة شراء سرب من طائرات إف 35 المقاتلة، في إطار جهود البلاد لتعزيز قدراتها الدفاعية وسط التوترات المستمرة مع تركيا المجاورة.

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس للصحفيين في مدريد خلال قمة حلف شمال الأطلسي إن اليونان تعتزم شراء سرب من طائرات “إف –35” التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، مع احتمال شراء سرب ثان.

أضاف رئيس الوزراء: “جزء من هذا الإجراء هو إرسال خطاب بطلب الشراء وهو ما حدث خلال الأيام الأخيرة”، مؤكدا أن هذه هي البداية لعملية طويلة وأن أثينا تقدر أنها لن تتسلم الطائرات قبل عام 2027 أو 2028.

قال مسؤولون يونانيون إن سربا واحدا يضم 20 طائرة.

وكانت اليونان قد تقدمت بالفعل بطلب شراء 24 طائرة مقاتلة فرنسية الصنع من طراز رافال، ست منها جديدة و18 طائرة كانت تخدم سابقا مع القوات الجوية الفرنسية، بالإضافة إلى ثلاث فرقاطات فرنسية.

وتتوتر العلاقات بين تركيا واليونان البلدين الجارين والعضوين بحلف الناتو منذ فترة طويلة على خلفية سلسلة من القضايا، بما في ذلك الخلافات الإقليمية في بحر إيجه وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتركزت الخلافات الأخيرة على الجزر اليونانية قبالة الساحل التركي، حيث تتهم أنقرة أثينا بالحفاظ على وجود عسكري في الجزر في انتهاك للمعاهدات.

وتصر اليونان على أنها تتصرف بموجب القانون الدولي وتدافع عن الجزر في مواجهة تركيا.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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