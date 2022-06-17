رسميا.. بدء فرض تأشيرة دخول إلى أوكرانيا على المواطنين الروس

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة الواقع في 17 حزيران، بدء فرض تأشيرة دخول إلى أوكرانيا على المواطنين الروس.

وسيبدأ فرض تأشيرة دخول أوكرانيا على الروس، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وقال زيلينسكي إن القرار جاء بسبب “الحاجة لمواجهة التهديدات غير المسبوقة للأمن القومي والسيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية”.

وسينهي القرار دخول الروس بلا تأشيرة إلى أوكرانيا، المطبق منذ استقلال الجمهورية السوفيتية السابقة في 1991.

وأوضح رئيس الإدارة الرئاسية في أوكرانيا أندريتش يرماك: “على خلفية الحرب التي شنتها روسيا من الضروري تعزيز مراقبة دخول المواطنين الروس إلى أوكرانيا”، مؤكدا أن “الأمن هو الأولوية”.

وصرح المتحدث باسم حرس الحدود الأوكرانيين أندري ديمشينكو لوكالة “فرانس برس” أن 10.8 ملايين روسي زاروا الدولة المجاورة في 2013، لكن العدد انخفض إلى 2.5 مليون في 2014 ثم إلى نحو 1.5 مليون سنويا بين 2015 و2019.