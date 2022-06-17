الجمعة 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رسميا.. بدء فرض تأشيرة دخول إلى أوكرانيا على المواطنين الروس

منذ 9 دقائق
A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة الواقع في 17 حزيران، بدء فرض تأشيرة دخول إلى أوكرانيا على المواطنين الروس.

وسيبدأ فرض تأشيرة دخول أوكرانيا على الروس، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وقال زيلينسكي إن القرار جاء بسبب “الحاجة لمواجهة التهديدات غير المسبوقة للأمن القومي والسيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية”.

وسينهي القرار دخول الروس بلا تأشيرة إلى أوكرانيا، المطبق منذ استقلال الجمهورية السوفيتية السابقة في 1991.

وأوضح رئيس الإدارة الرئاسية في أوكرانيا أندريتش يرماك: “على خلفية الحرب التي شنتها روسيا من الضروري تعزيز مراقبة دخول المواطنين الروس إلى أوكرانيا”، مؤكدا أن “الأمن هو الأولوية”.

وصرح المتحدث باسم حرس الحدود الأوكرانيين أندري ديمشينكو لوكالة “فرانس برس” أن 10.8 ملايين روسي زاروا الدولة المجاورة في 2013، لكن العدد انخفض إلى 2.5 مليون في 2014 ثم إلى نحو 1.5 مليون سنويا بين 2015 و2019.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

رئيس وزراء اليونان: نريد إبقاء قنوات الإتصال مفتوحة مع تركيا
روسيا: اتهامنا بالتجسس في هولندا جزء من حملة معادية
الكونجو تعلن إغلاق حدودها مع رواندا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الذهب
توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
مصرف لبنان
بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
قتل حكم ضربًا في الملعب.. وفيديو يوثق الهجوم!