رسوم ترامب الجمركية.. الهند تدرس خياراتها دون تصعيد

قال مسؤول حكومي هندي إن الهند لا تعتزم الرد على الرسوم الجمركية البالغة 26 بالمئة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من الدولة الآسيوية، مشيرا إلى محادثات جارية للتوصل إلى اتفاق بين البلدين.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكون تفاصيل المحادثات سرية، أن إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تدرس أحد بنود الأمر الذي أصدره ترامب بشأن الرسوم الجمركية والذي يقدم مهلة محتملة للشركاء التجاريين الذين “يتخذون خطوات كبيرة لمعالجة الترتيبات التجارية غير المتبادلة”.

وقال مسؤول حكومي ثان طلب عدم الكشف عن هويته إن نيودلهي ترى ميزة في كونها واحدة من أوائل الدول التي بدأت محادثات بشأن اتفاق تجاري مع واشنطن، وهي في وضع أفضل من نظيراتها الآسيوية مثل الصين وفيتنام وإندونيسيا التي فرض عليها ترامب رسوما جمركية أكبر.

واتفقت الهند والولايات المتحدة في فبراير شباط على التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول خريف عام 2025 لحل خلافهما بشأن الرسوم الجمركية.

أوردت رويترز الشهر الماضي أن نيودلهي منفتحة على خفض الرسوم الجمركية على واردات أمريكية بقيمة 23 مليار دولار.

واتخذت إدارة مودي عددا من الخطوات لكسب تأييد ترامب، منها خفض الرسوم الجمركية على الدراجات الهوائية الفاخرة وإلغاء ضريبة على الخدمات الرقمية أضرت بشركات تكنولوجيا أمريكية عملاقة.

وربما تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند بمقدار يتراوح بين 20 و40 نقطة أساس في السنة المالية الحالية، وقد تتسبب في تعثر صناعة الألماس في الهند، مما يعرض آلاف الوظائف للخطر. وتصدر الهند أكثر من ثلث منتجاتها من الألماس إلى الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:

• %34 على الواردات الصينية.

• %24 على الواردات اليابانية.

• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.