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رصد أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر في الصين

منذ 13 ساعة
انفلونزا الطيور- تعبيرية

انفلونزا الطيور- تعبيرية

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رصدت اللجنة الوطنية للرعاية الصحية الصينية أول إصابة بإنفلونزا الطيور من سلالة H3N8 لدى البشر في الصين، بحسب ما أفادت وكالة BNO News.

وأشارت الوكالة إلى أن الإصابة سجلت لدى طفل بالغ 4 سنة من العمر في مدينة تشوماديان بمقاطعة خنان بوسط الصين.

وأصيب الطفل بالفيروس في 5 أبريل الجاري بنتيجة الاحتلاط بطير أليف، وتم نقله إلى المستشفى في 10 أبريل بسبب تدهور حالته الصحية.

ولم يصب أي واحد من أفراد عائلة الطفل بالفيروس.

وحسب التقييمات الأولية، فإن سلالة H3N8 ليست قادرة حتى الآن لإصابة البشر على نطاق واسع، وبالتالي لا يزال خطر وباء واسع النطاق منخفضا.

تتزايد المخاوف من تفشي إنفلونزا الطيور بشكل كبير خاصة في ظل إعادة تفشي فيروس كورونا بشكل مقلق.

أثارت قفزة في أعداد الإصابات بإنفلونزا الطيور في الصين العام الجاري مخاوف خبراء يقولون إن سلالة منتشرة سابقا يبدو أنها تحورت وقد تكون أشد عدوى للبشر.

وأبلغت الصين منظمة الصحة العالمية بتسجيل 21 حالة إصابة بشرية بالسلالة “إتش 5 إن 6” من إنفلونزا الطيور في عام 2021، مقارنة بخمس حالات إصابة فقط العام الماضي.

وعلى الرغم من أن الأرقام أقل بكثير من مئات الإصابات بالسلالة “إتش 7 إن 9” عام 2017، إلا أن الإصابات خطيرة، وأصابت العديد من المرضى بحالات حرجة، فضلا عن ست حالات وفاة على الأقل.

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