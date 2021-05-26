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رصد السلالة المتحورة الهندية لكورونا في 53 منطقة على الأقل

26 - مايو - 2021
آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 9:04 صباحًا
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

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لا يزال كورونا يشغل العالم، واخر الاخبار عن الفيروس المستجد، ما أعلنته منظّمة الصحّة العالميّة الأربعاء في تقرير من أنّ السلالة المتحوّرة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في الهند قد رُصِدت رسميّاً في 53 منطقة.

كما تلقّت المنظّمة معلومات من مصادر غير رسميّة تُفيد بأنّ المتحوّر بي617.1 رُصِد في سبع مناطق أخرى، ليصل بذلك العدد الإجماليّ إلى 60.

وأكدت منظمة الصحة العالمية الخميس أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد “كل متحورات فيروس” كورونا، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى مواصلة التحرك “بحذر” في مواجهة كوفيد-19 في وقت تخفف دول عدة إجراءات الحجر التي فرضتها للحد من الجائحة، وذلك بحسب “فرانس برس”.

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