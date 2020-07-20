رصد تحرك مسبار الأمل كنقطة مضيئة بين النجوم (فيديو)

كشف مركز الفلك الدولي، عن مقطع فيديو يرصد مسبار الأمل الإماراتي، وظهوره كنقطة مضيئة تتحرك بين النجوم، بعد توثيقه من أحد المراصد الفلكية في الولايات المتحدة الأميركية، متمنياً له التوفيق حتى وصوله إلى مدار المريخ.

ونشر حساب مركز الفلك الدولي، عبر تويتر، مقطع الفيديو، قائلاً: “مسبار الأمل كما تم تصويره قبل قليل ما بين الساعة 12:22 والساعة 12:42 ظهراً بتوقيت الإمارات على بعد 170 ألف كم من الأرض، وذلك من مراصد فلكية في الولايات المتحدة، ويظهر كنقطة مضيئة تتحرك بين النجوم. كل التوفيق نتمناه للمسبار حتى وصوله إلى مدار المريخ”.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت فجر اليوم الإثنين فرحة عارمة لإطلاق مسبار الأمل إلى سطح كوكب المريخ الذي انطلق بعد منتصف الليل، وبذلك يُعد أول مسبار عربي إلى خارج كوكب الأرض، وتتركز مهمته إلى دراسة مناخ الكوكب الأحمر بشكل مفصل على مدار اليوم والفصول.

وتم تصميم مسبار الأمل بمركز محمد بن راشد للفضاء، في إطار مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، متجهاً إلى الكوكب الأحمر، حيث يزن حوالي 1350 كيلوغراماً، على متن الصاروخ اليابانيH2A من مركز تانيغاشيما الفضائي فى اليابان.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة هذا المسبار في كوكب المريخ نحو 7 أشهر، يقطع خلالها المسافة من الأرض إلى المريخ والتي تقدر بحوالي493.5 مليون كيلومتر.

مسبار الأمل كما تم تصويره قبل قليل ما بين الساعة 12:22 والساعة 12:42 ظهرا بتوقيت الإمارات على بعد 170 ألف كم من الأرض. وذلك من مراصد فلكي في الولايات المتحدة، ويظهر كنقطة مضيئة تتحرك بين النجوم. كل التوفيق نتمناه للمسبار حتى وصوله إلى مدار المريخ. @uaespaceagency @MBRSpaceCentre pic.twitter.com/qADmJtGVsc — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 20, 2020