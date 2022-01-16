رصد زلزال بقوة 5 ريختر في الخليج العربي

قالت الإمارات، إنها رصدت زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في مياه الخليج العربي دون أن تتأثر الدولة الخليجية بأي ارتداد لهذه الهزة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تغريدة على تويتر: “سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ “المركز الوطني للأرصاد” زلزال بقوة 5.0 درجة – ريختر في الخليج العربي الساعة 08:25 الموافق 16/01/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات”.

ولم يشر المركز إلى تأثر السكان بهذا الزلزال.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.0 درجة – ريختر في الخليج العربي الساعة 08:25 الموافق 16/01/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. — المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) January 16, 2022

في نوفمبر الماضي، شعر بعض سكان الإمارات بارتداد زلزال وقع في جنوب إيران بلغت قوته 6.5 على مقياس رختر، وفقا لمحطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بالدولة الخليجية.