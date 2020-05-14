رصد فيروس كورونا المستجد في أحد المخيمات الواقعة في جنوب بنغلاديش

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رُصد اليوم الخميس فيروس كورونا المستجد في أحد المخيمات الواقعة في جنوب بنغلاديش. ويعيش في هذه المخيمات أكثر من مليون من اللاجئين الروهينغا.

وأعلن مسؤولان اليوم الخميس، رصد فيروس كورونا المستجد في أحد المخيمات الواقعة في جنوب بنغلاديش والتي يعيش فيها أكثر من مليون من اللاجئين الروهينغا.

وقال مسؤول كبير في بنغلاديش ومتحدثة باسم الأمم المتحدة، إن لاجئا من الروهينغا وشخصا آخر ثبتت إصابتهما بالفيروس، وهذه أول مرة يتم فيها تأكيد رصد الفيروس في المخيمات ذات الكثافة السكانية الأعلى من معظم المدن المكتظة في العالم.

وقال محبوب علام تالوكدر، مفوض شؤون إغاثة اللاجئين وإعادتهم إلى وطنهم: “لقد نقلا اليوم إلى مركز للعزل بعد أن جاءت نتيجة فحصهما إيجابية”.

وصرحت المتحدثة باسم الأمم المتحدة بأن المريض الآخر من “السكان المضيفين” وهو وصف يستخدم عادة للإشارة إلى مواطنين يعيشون خارج المخيمات.

وشهدت بنغلاديش تسارعا في وتيرة انتشار الفيروس خلال الأيام القليلة الماضية، وسجلت السلطات حتى الآن 18863 حالة إصابة بمرض “كوفيد-19” الناجم عن الفيروس و283 حالة وفاة.

وكان موظفو إغاثة قد حذروا من كارثة إنسانية محتملة إذا حدث انتشار كبير للفيروس في مخيمات اللاجئين خارج “كوكس بازا” حيث يعيش ما يتراوح بين 60 ألفا و90 ألفا في كل كيلومتر مربع.