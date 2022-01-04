رصد متحور جديد لفيروس كورونا؟

قال علماء فرنسيون إنهم اكتشفوا متغيراً جديداً لفيروس كورونا المستجد يحمل 46 طفرة يُعتقد أنها تجعله أكثر مقاومة للقاحات وأكثر عدوى من الفيروس الأصلي.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد تم اكتشاف المتغير الجديد من قبل أكاديميين بمعهد «IHU Mediterranee Infection» في 10 ديسمبر (كانون الأول)، لكنه لم ينتشر بسرعة منذ ذلك الحين.

أما الآن، فقد تم رصد نحو 12 حالة إصابة بالمتغير بالقرب من مدينة مرسيليا، فيما أشار العلماء إلى أن أول حالة تم اكتشافها كانت لشخص كاميروني عاد إلى فرنسا من بلاده الواقعة مؤخراً.

لكن العلماء لفتوا إلى عدم وجود أدلة على أن هذه السلالة أخطر أو أكثر قابلية للانتقال من متغير «أوميكرون»، الذي يشكل الآن أكثر من 60 في المائة من حالات الإصابة في فرنسا.

ولم يتم رصد المتغير الجديد في بلدان أخرى، كما أنه لم يخضع للدراسة والتحقيق بعد من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقال البروفسور فيليب كولسون، الذي يرأس فريق العلماء الذي اكتشف المتغير: «لدينا بالفعل عدة حالات إصابة بهذا النوع الجديد في منطقة مرسيليا. وقد أطلقنا عليه اسم (متغير IHU)».

وتظهر الاختبارات أن هذا المتغير يحمل طفرة E484K التي يُعتقد أنها تجعله أكثر مقاومة للقاحات، وطفرة N501Y، التي شوهدت لأول مرة في متغير ألفا، والتي يعتقد الخبراء أنها يمكن أن تجعله أكثر قابلية للانتقال.

وقال العلماء إن نتائجهم تظهر عدم القدرة على التنبؤ بظهور متغيرات جديدة من كورونا، وصعوبة السيطرة على انتقالها بواسطة المسافرين بين البلدان المختلفة.