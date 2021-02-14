رضا بهلوي: النظام الإيراني يبتز العالم الحر... وسيسقط

أكد نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي أنه ليس لديه شك في أن النظام الإيراني سيسقط، لافتاً إلى أن “النظام الإيراني يبتز العالم الحر”.

وشدد بهلوي الأحد على أن “الحل الوحيد المعقول للمخاوف الأمنية الأميركية والإقليمية وللمشاكل العديدة التي يعانيها الشعب الإيراني يكمن في دعم النضال من أجل الحرية والديمقراطية في إيران”.

كما قال إن “الإيرانيين يعلمون أن النظام لا يسترشد بمصالحنا الوطنية بل بمصالحه الإجرامية الفاسدة”، مضيفاً أن “تسريب الأموال من الاتفاق النووي أتاح للحرس الثوري الاستثمار في أكبر شبكة عالمية لمنظمات الإرهاب والجريمة”.

إلى ذلك أوضح: “نشهد انشقاقات من داخل القوات المسلحة أكثر فأكثر”.

يذكر أن بهلوي كان توعد النظام الإيراني في يناير الفائت بمواصلة القتال والتوحد مع الشعب من أجل استعادة البلاد والحرية التي سلبها منهم النظام.

Pleased to see Special Envoy for Iran Rob Malley off to a great start at the @StateDept. Principled diplomacy is the best path to ensuring that Iran does not acquire a nuclear weapon. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 13, 2021

واشنطن وطهران والسلاح النووي

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن جدد موقف واشنطن الرافض لامتلاك إيران لسلاح نووي. ورحب في تغريدة على حسابه في “تويتر”، صباح الأحد بروب مالي الذي عينته إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كمبعوث أميركي خاص إلى إيران.

كما شدد على أن الدبلوماسية هي أفضل سبيل لضمان عدم حصول إيران على السلاح النووي.

وقبل أيام أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المعدني، موضحة أنها “تحققت في 8 فبراير من وجود 3.6 غرامات من اليورانيوم المعدني في منشأة أصفهان”.

مسألة حساسة

إلى ذلك تعد هذه المسألة حساسة إذ إن هذا اليورانيوم المعدني قد يستخدم في صناعة أسلحة نووية. كما يؤثر هذا الانتهاك الجديد سلباً على الاتفاق النووي المهدد بالانهيار منذ الانسحاب الأميركي منه وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران، وقد يؤثر على أي مسعى من الإدارة الأميركية الجديدة بإعادة إحيائه.

وكانت إدارة بايدن أوضحت أنها قد تعود للاتفاق النووي إذا ما تراجعت طهران عن كافة انتهاكاتها السابقة لبنود هذا الاتفاق.

ومنذ تولي بايدن السلطة في البيت الأبيض، أملت إيران بإمكانية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي. بيد أن كلاً من طهران وواشنطن يدعو الطرف الآخر إلى القيام بالخطوة الأولى لاستئناف حوار جاد حول تلك المسألة، وذلك بحسب “العربية”.