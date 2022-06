رضا بهلوي: النظام الإيراني يبتز العالم الحر... وسيسقط

أكد نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي أنه ليس لديه شك في أن النظام الإيراني سيسقط، لافتاً إلى أن “النظام الإيراني يبتز العالم الحر”.

وشدد بهلوي الأحد على أن “الحل الوحيد المعقول للمخاوف الأمنية الأميركية والإقليمية وللمشاكل العديدة التي يعانيها الشعب الإيراني يكمن في دعم النضال من أجل الحرية والديمقراطية في إيران”.

كما قال إن “الإيرانيين يعلمون أن النظام لا يسترشد بمصالحنا الوطنية بل بمصالحه الإجرامية الفاسدة”، مضيفاً أن “تسريب الأموال من الاتفاق النووي أتاح للحرس الثوري الاستثمار في أكبر شبكة عالمية لمنظمات الإرهاب والجريمة”.

إلى ذلك أوضح: “نشهد انشقاقات من داخل القوات المسلحة أكثر فأكثر”.

يذكر أن بهلوي كان توعد النظام الإيراني في يناير الفائت بمواصلة القتال والتوحد مع الشعب من أجل استعادة البلاد والحرية التي سلبها منهم النظام.

