رعب كورونا في إيطاليا.. 800 وفاة في يوم واحد!!

ما زالت إيطاليا تسجل معدلات وفيات عالية في اليوم الواحد، حيث سجلت السبت، نحو 800 وفاة جديدة بفيروس كورونا في عدد غير مسبوق في يوم واحد.

وكانت سجلت أمس وتيرة عالية في عدد حالات الوفاة حيث أعلن أنجيلو بوريللي رئيس الحماية المدنية الجمعة تسجيل 627 حالة وفاة جديدة.

هذا واستمرارا لارتفاع حالات الإصابة والوفاة أعلنت إيطاليا عن 793 حالة وفاة و6557 إصابة جديدة في آخر حصيلة رسمية.

إلى ذلك، أوضحت السلطات أن معظم الأشخاص الذين لقوا حتفهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة قبل أن يصابوا بالفيروس، كالقلب أو السكري.

يأتي هذا العدد المتزايد مع تحول البلاد إلى الأكثر تضررا من تفشي الفيروس في أوروبا، بالرغم من الإغلاق الوطني الذي حد بشكل كبير من أسباب مغادرة المواطنين لمنازلهم.

يذكر أن 11,129 شخصاً توفوا على الأقل بوباء كورونا حول العالم منذ بدء انتشاره، وفق أحدث تعداد لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية.

في حين سجلت 256,296 إصابة في 163 بلداً ومنطقة منذ بدء انتشار الوباء، ولا يعكس هذا الرقم الواقع بشكل كامل، إذ أصبح عدد كبير من الدول يقتصر على إحصاء الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفيات.