الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رعب مطلق.. ماكرون غاضب من القصف الروسي العنيف على مركز تسوق وسط أوكرانيا

منذ 10 دقائق
آثار القصف الروسي على مركز تسوق وسط أوكرانيا

آثار القصف الروسي على مركز تسوق وسط أوكرانيا (رويترز)

A A A
طباعة المقال

ارتفعت حصيلة القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف، الإثنين، مركز تسوق في مدينة كريمنتشوك في وسط أوكرانيا إلى 16 قتيلا و59 جريحا، وفق مدير أجهزة الإسعاف الأوكرانية، سيرغي كرو.

وقال كروك، عبر تطبيق تلغرام، إن 25 شخصا من بين الجرحى في المستشفى.

ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، القصف الروسي بـ”الرعب المطلق”، داعيا الشعب الروسي إلى “رؤية الحقيقة” كما هي.

وقال ماكرون في تغريدة باللغتين الأوكرانية والروسية أرفقها بمقطع فيديو لمركز التسوق والنيران تلتهمه: “إننا نشاطر عائلات الضحايا آلامهم”، مؤكدا أنه يشعر بـ”الغضب إزاء مثل هذا الخزي”.

واستهدفت صواريخ روسية مركزا تجاريا مزدحما في وسط أوكرانيا ما أسفر عن ما لا يقل عن 10 قتلى و40 جريحا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن “العالم يشعر بالرعب من الضربة الصاروخية الروسية”، ووصف الضربة في تغريدة بأنها “الأحدث في سلسلة من الفظائع”.

ومن جانبه، ندد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالقصف ووصفه بـ”وحشية وهمجية” ولا تفعل سوى “تعزيز تصميم” الغرب على دعم كييف.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربة صاروخية روسية أصابت مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريمنشوك بوسط البلاد اليوم الاثنين.

وأضاف أن أكثر من ألف شخص كانوا في المركز التجاري وقت الهجوم. ولم يذكر تفاصيل عن الضحايا لكنه قال “من المستحيل حتى تخيل عدد الضحايا”.

 

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

العثور على 20 مهاجرا موتى في شاحنة في تكساس
العثور على عشرات المهاجرين موتى في شاحنة بولاية تكساس الأمريكية
تسجيل إصابات جديدة بفيروس جدري القردة حول العالم
جدري القردة.. ارتفاع الإصابات إلى أكثر من 3400 على مستوى العالم
وزير المالية المصري محمد معيط
وزير المالية المصري: يجب العمل على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ثعبان
العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
مرفأ بيروت
خرق بريطاني في تحقيقات مرفأ بيروت.. من هو مالك شركة النيترات؟
الليرة اللبنانية والدولار
دولار السوق السوداء يحلق لمستوى جديد.. فكم سجل نهاية الأسبوع؟