رعب مطلق.. ماكرون غاضب من القصف الروسي العنيف على مركز تسوق وسط أوكرانيا

آثار القصف الروسي على مركز تسوق وسط أوكرانيا (رويترز)

ارتفعت حصيلة القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف، الإثنين، مركز تسوق في مدينة كريمنتشوك في وسط أوكرانيا إلى 16 قتيلا و59 جريحا، وفق مدير أجهزة الإسعاف الأوكرانية، سيرغي كرو.

وقال كروك، عبر تطبيق تلغرام، إن 25 شخصا من بين الجرحى في المستشفى.

ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، القصف الروسي بـ”الرعب المطلق”، داعيا الشعب الروسي إلى “رؤية الحقيقة” كما هي.

وقال ماكرون في تغريدة باللغتين الأوكرانية والروسية أرفقها بمقطع فيديو لمركز التسوق والنيران تلتهمه: “إننا نشاطر عائلات الضحايا آلامهم”، مؤكدا أنه يشعر بـ”الغضب إزاء مثل هذا الخزي”.

واستهدفت صواريخ روسية مركزا تجاريا مزدحما في وسط أوكرانيا ما أسفر عن ما لا يقل عن 10 قتلى و40 جريحا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن “العالم يشعر بالرعب من الضربة الصاروخية الروسية”، ووصف الضربة في تغريدة بأنها “الأحدث في سلسلة من الفظائع”.

ومن جانبه، ندد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالقصف ووصفه بـ”وحشية وهمجية” ولا تفعل سوى “تعزيز تصميم” الغرب على دعم كييف.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربة صاروخية روسية أصابت مركزا تجاريا مزدحما في مدينة كريمنشوك بوسط البلاد اليوم الاثنين.

وأضاف أن أكثر من ألف شخص كانوا في المركز التجاري وقت الهجوم. ولم يذكر تفاصيل عن الضحايا لكنه قال “من المستحيل حتى تخيل عدد الضحايا”.

Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге – это полный ужас. Мы разделяем боль семей жертв. И гнев перед лицом такой подлости. Российский народ должен увидеть правду:pic.twitter.com/7drortbGSE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2022