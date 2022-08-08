رغم أزمة الغاز.. ألمانيا ملتزمة بعقوبات روسيا

قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إن المستشار الألماني أولاف شولتس لا يفكر في التراجع عن دعم العقوبات المفروضة على روسيا حتى مع توقع زيادة فواتير الطاقة بشكل أكبر.

وأضافت المتحدثة “نواجه أشهرا صعبة مقبلة”، وأضافت “لكن من الواضح أننا نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا ونقف وراء العقوبات التي اتفقنا عليها مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي”.

كما استبعدت المتحدثة في مؤتمر صحفي دوري في برلين الموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 المعلق حاليا.

وينقسم الاتحاد في ملف العقوبات إلى دول متضررة وبشدة من أي نقص في إمدادات الغاز والنفط الروسيين وأخرى لا تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية.

وزاد من حدة التوتر الأوروبي، خفض شركة “غاز بروم” إمداداتها من الغاز عبر خط “نورد ستريم 1” بنسبة 15%، علما أن الخط كان يشتغل أصلا بحوالي 40% من قدرته الكاملة على الضخ.

وتبرر موسكو هذا الانخفاض بمشاكل تقنية، إلا أنه يبدو بمثابة رد على قرار الاتحاد الأوروبي خفض الواردات من الغاز الروسي بنسبة 15% مع نهاية العام الحالي.

ويطل شبح الانقسام أو الفرقة على الاتحاد الأوروبي من مدخلين، أولهما مرتبط بالوضع السياسي الداخلي لعدد من الدول، والثاني اقتصادي محض مرتبط باعتماد عدد من الدول الأوروبية على الغاز الروسي.