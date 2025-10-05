رغم إعلان تقليص العمليات العسكرية.. إسرائيل تكثف غاراتها على قطاع غزة

كثف الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأحد غاراته على مناطق واسعة في قطاع غزة لا سيما أحياء مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة فلسطينيين، رغم إعلان الاحتلال تقليص عملياته العسكرية بعد أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واستشهد 3 فلسطينيين من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز توزيع شمال غربي رفح جنوبي قطاع غزة، وفق الإسعاف والطوارئ.

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بنايات سكنية في محيط مفترق الطيران في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال مراسل الجزيرة إن غارات الاحتلال استهدفت حي النصر ومنطقة المقوسي شمالي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي أغار على حي التفاح وشارع الجلاء في مدينة غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي تل الهوا جنوبي غربي المدينة، وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار في منطقة النفق بمدينة غزة.

وأكدت مصادر محلية أن القصف المدفعي الإسرائيلي طال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر بالمستشفى المعمداني بانتشال جثمان طفل شهيد إثر غارة إسرائيلية طالت يوم أمس السبت منزل بحي التفاح شرقي غزة.

أتى ذلك بعد يوم دام في القطاع أمس السبت إذ أسفرت نيران الاحتلال عن استشهاد 61 فلسطينيا بينهم 45 في مدينة غزة وحدها، بعد زعمه تقليص العمليات العسكرية بأعقاب دعوة الرئيس الأميركي مساء الجمعة لوقف القصف فورا على إثر رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على خطته لوقف الحرب وتبادل الأسرى.

وبعد دعوة تراب الجمعة، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن توجيه القيادة السياسية بـ”وقف عملية احتلال مدينة غزة وتقليص النشاط العسكري في القطاع ليكون دفاعيا بحتا”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن مجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.