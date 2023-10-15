رغم إلغاء رحلتين.. أستراليا تعتزم إجلاء مواطنيها من "إسرائيل"

أعلنت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونغ أنّ بلادها تعتزم تسيير المزيد من الرحلات الجوية لإعادة مواطنيها من “إسرائيل”، وذلك بعد إلغاء رحلتين كانتا مقررتين أمس السبت، لكنها أشارت إلى أن المسألة تعتمد على مخاوف تتعلق بالأمن.

وقالت للصحافيين: “أؤكد أن الحكومة الأسترالية تخطط لتسيير العديد من الرحلات التي ستغادر من تل أبيب اليوم لتقل الأستراليين الراغبين في المغادرة”.

وأضافت اليوم الأحد: “هناك تشكيلة من رحلات حكومية عارضة وطائرات تابعة للقوات الجوية. أشدد على أن تلك الرحلات الجوية ما زالت تخضع لاعتبارات منها العوامل الأمنية”.

هذا وألغت أستراليا رحلتين في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بسبب ما وصفته وزارة الخارجية بأنه وضع إقليمي “بالغ الصعوبة”.

وحثت الأستراليين الراغبين في مغادرة إسرائيل على “اقتناص أول خيار يتاح لهم” مضيفة أن الحكومة تواصل العمل على خيارات لمن يريدون مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة.