رغم احتجاجات دولية.. ليتوانيا تشرع قانون الاحتجاز الجماعي لطالبي اللجوء

تعالت أصوات الانتقادات لطريقة تعطي السلطات في ليتوانيا، مع الموجات الجديدة من المهاجرين الذي دخلوا أراضيها في الأيام الأخيرة.

ورغم الاحتجاجات والمطالبات بعدم المس بحقوق المهاجرين، فقد صوت البرلمان الليتواني اليوم على إجراءات الاحتجاز الجماعي لطالبي اللجوء وتقييد حقوقهم في الاستئناف، في محاولة لكبح أعداد كبيرة منهم من عبور الحدود مع بيلاروس.

وصوت نحو 84 عضوا في البرلمان المؤلف من 141 مقعدا لصالح تمرير القانون، متجاهلين احتجاجات الصليب الأحمر الدولي وغيرها من المنظمات غير الحكومية التي تقول إن هذا القانون ينتهك الالتزامات الدولية لليتوانيا وحقوق المهاجرين.

وأعلنت ليتوانيا يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ بعد أن بلغ عدد المهاجرين ومعظمهم عراقيون، الذين يعبرون الحدود نحو 150 شخصا في اليوم، وذلك في أعقاب فتح بيلاروس حدودها أمام المهاجرين، ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدها.

وخلال 4 أيام من الجمعة إلى الاثنين، عبر 560 مهاجرا الحدود بين بيلاروس وليتوانيا، ليبلغ إجمالي عددهم 1232 شخصا منذ بداية العام الحالي