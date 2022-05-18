رغم الأزمة الاقتصادية.. الروبل يرتفع أمام الدولار واليورو

ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار اليوم الأربعاء وارتد باتجاه أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل اليورو مع سعي بعض مشتري الغاز في أوروبا لتلبية مطلب موسكو للدفع بالعملة الروسية.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة، مع حصوله بشكل مصطنع على دعم من قيود فرضتها روسيا في أواخر فبراير شباط لحماية قطاعها المالي بعد أن أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا.

وأنهى الروبل جلسة التداول مرتفعا 0.24 بالمئة أمام العملة الخضراء إلى 63.445، غير بعيد عن مستوى 62.625 الذي وصل إليه يوم الجمعة وهو الأعلى منذ أوائل فبراير شباط 2020 .

وصعد الروبل 0.53 بالمئة أمام اليورو إلى 66.70 عائدا باتجاه أقوى مستوى له منذ منتصف 2017 البالغ 64.9425 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وواصلت العملة الروسية المكاسب التي حققتها بعد أن طالب الرئيس فلاديمير بوتن بدفع ثمن الغاز الطبيعي المُصدَّر إلى أوروبا بالروبل، وهي خطوة دفعت الدول الأوروبية إلى التحرك.

وطالب بوتن المشترين الأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل اعتبارا من بداية شهر إبرايل، وإلا ستقطع موسكو الإمدادات عنهم.

وكان البنك المركزي الروسي قد رفع الحظر عن بعض عمليات البيع على المكشوف، لكنه قصر ذلك على أسهم في 83 شركة ولم يسمح بذلك إلا للبنوك والوسطاء.

وامتنعت شركة غازبروم الروسية عن التعقيب على تقرير لبلومبرج بأن عشر شركات أوروبية فتحت حسابات لدى مصرف غازبروم بنك لتلبية مطالب روسيا للدفع بالروبل مقابل الغاز.

وقال تقرير بلومبرج إن عشر شركات أوروبية فتحت بالفعل حسابات لدى غازبروم بنك مطلوبة لتلبية مطالب روسيا للدفع.