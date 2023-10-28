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رغم التصعيد.. استمرار المفاوضات التي تجرى بوساطة قطرية بين حماس وإسرائيل

منذ 30 دقيقة
آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2023 11:28 مساءً
غزة

غزة

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أفاد مصدر مطلع لرويترز أن المفاوضات التي تتوسط فيها قطر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بهدف التهدئة في غزة استمرت اليوم السبت، رغم تصعيد إسرائيل لهجماتها على القطاع.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته بسبب حساسية الأمر، أن المحادثات لم تشهد انهيارا لكنها تجري “بوتيرة أبطأ بكثير” مما كانت عليه قبل التصعيد الذي بدأ مساء أمس الجمعة.

وانطقعت الاتصالات تقريبا بين سكان غزة المحاصرين والعالم الخارجي اليوم السبت، فيما أسقطت الطائرات الإسرائيلية المزيد من القنابل تزامنا مع هجوم بري.

وتمارس قطر جهودا دبلوماسية خلف الكواليس منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وتتحدث مع مسؤولي حماس وإسرائيل لدفع السلام وإطلاق سراح الرهائن.

وأدت وساطتها إلى إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين، هما أم وابنتها، وامرأتين إسرائيليتين مسنتين.

وتقول إسرائيل إن 1400 شخص، معظمهم مدنيون، قتلوا خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من الشهر الجاري، وتم أسر 224 شخصا لدى العديد منهم جوازات سفر أجنبية من 25 دولة مختلفة.

وقصفت إسرائيل قطاع غزة وهاجمته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بشكل مكثف أكثر من أي وقت مضى، وتقول السلطات الصحية الفلسطينية إن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 7650 فلسطينيا في قطاع غزة الذي تديره حماس.

ولدى قطر خط اتصال مباشر مع حماس، التي لها مكتب سياسي في الدوحة. وساعد مبعوثون قطريون في السابق في التوسط في هدنات بين الحركة وإسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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