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رغم التضخم.. مبيعات التجزئة الأمريكية تنتعش بقوة في أبريل

منذ 10 ساعات
ارتفاع مبيعات التجزئة بأمريكا

ارتفاع مبيعات التجزئة بأمريكا

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انتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية انتعاشا كبيرا في أبريل نيسان، إذ اشترى المستهلكون السيارات مع تحسن المعروض، ولم تظهر أي علامات على تراجع الطلب على الرغم من ارتفاع التضخم.

وقالت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.9 بالمئة الشهر الماضي. وعُدلت البيانات الخاصة بشهر مارس آذار صعودا لتظهر ارتفاع المبيعات بنسبة 1.4 في المئة بدلا من 0.7 بالمئة كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 بالمئة، مع تقديرات تراوحت من 0.2 بالمئة في حدها الأدنى إلى اثنين في المئة بحد أقصى. وتعكس الزيادة في الشهر الماضي الطلب القوي وارتفاع الأسعار.

وتتكون مبيعات التجزئة في الغالب من السلع ولا تُعدل على أساس التضخم، الذي يبدو أنه بلغ ذروته في أبريل نيسان. والمطاعم والحانات هي الفئة الخدمية الوحيدة في التقرير.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة واحدا في المئة في أبريل نيسان. وعُدلت بيانات مارس آذار صعودا لتظهر زيادة ما تسمى مبيعات التجزئة الأساسية 1.1 بالمئة بدلا من 0.7 بالمئة مثلما ورد سابقا.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بصورة وثيقة مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي.

ويشير الانتعاش القوي في مبيعات التجزئة الأساسية الشهر الماضي إلى أن إنفاق المستهلكين بدأ بداية قوية في الربع الثاني، وهو رأي تدعمه بيانات بطاقات الائتمان والخصم المباشر من العديد من البنوك التي تُظهر زيادة الإنفاق على السفر والترفيه.

    المصدر :
  • رويترز

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