الثلاثاء 4 صفر 1447 ﻫ - 29 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رغم التوترات الإقليمية.. مطار دبي يحقق أعلى حركة مسافرين في تاريخه

منذ 51 دقيقة
حركة المسافرين بمطار دبي- أرشيفية

حركة المسافرين بمطار دبي- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال مطار دبي الدولي اليوم الثلاثاء إنه سجل أعلى معدل حركة مسافرين في النصف الأول في تاريخه باستقبال 46 مليون مسافر، بزيادة 2.3 بالمئة عن العام السابق، وذلك رغم التحديات المؤقتة التي شهدتها المنطقة وأثرت على المجال الجوي الإقليمي خلال شهري مايو أيار ويونيو حزيران.

ولا تزال هناك خدمات شركات الطيران متوقفة للشرق الأوسط منذ الحرب الجوية التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل الشهر الماضي وانتهت بوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.

ومع ذلك، قال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي المالكة لمطار دبي الدولي إن حركة السفر في مطار دبي “تعافت بسرعة كبيرة”.

وأضاف في مقابلة مع رويترز “تفاجأنا بشكل إيجابي للغاية بأن الاضطراب الذي شهدناه لم يستمر طويلا… لا تزال قاعدة مسافرينا قوية”.

وتوقع أن يبلغ إجمالي حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي 96 مليون مسافر للعام الجاري ككل، ارتفاعا من رقم قياسي بلغ 92 مليون مسافر في العام الماضي، وأن يرتفع العدد إلى 100 مليون مسافر في 2026.

ومطار دبي هو المركز الرئيسي لطيران الإمارات أكبر، شركة طيران في الشرق الأوسط، وكذلك فلاي دبي للطيران منخفض التكلفة. وتستخدمه أيضا شركات طيران كبرى أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي
مظلوم عبدي: قنواتنا مفتوحة مع دمشق والسعودية قادرة على الوساطة
شهداء في غزة - رويترز
غزة تحت القصف
بين القصف والمجاعة.. غزة تسجل أعلى حصيلة يومية للضحايا مع تفاقم الكارثة الإنسانية
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - رويترز
غزة تحت القصف
وسط ضغوط للاعتراف بفلسطين.. ستارمر يستدعي الحكومة لبحث خطة سلام غزة

الأكثر قراءة

الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
حزب الله يقترب من كارثة كبيرة!
الجبهة الجنوبية
رسائل دولية تحذّر: تصعيد مرتقب في آب ما لم تتحرّك السلطة اللبنانية
المبعوث الأميركي ​توماس باراك​
باراك: إما المبادرة أو الموت.. لبنان عند مفترق طرق حاسم