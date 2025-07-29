رغم التوترات الإقليمية.. مطار دبي يحقق أعلى حركة مسافرين في تاريخه

قال مطار دبي الدولي اليوم الثلاثاء إنه سجل أعلى معدل حركة مسافرين في النصف الأول في تاريخه باستقبال 46 مليون مسافر، بزيادة 2.3 بالمئة عن العام السابق، وذلك رغم التحديات المؤقتة التي شهدتها المنطقة وأثرت على المجال الجوي الإقليمي خلال شهري مايو أيار ويونيو حزيران.

ولا تزال هناك خدمات شركات الطيران متوقفة للشرق الأوسط منذ الحرب الجوية التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل الشهر الماضي وانتهت بوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية.

ومع ذلك، قال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لشركة مطارات دبي المالكة لمطار دبي الدولي إن حركة السفر في مطار دبي “تعافت بسرعة كبيرة”.

وأضاف في مقابلة مع رويترز “تفاجأنا بشكل إيجابي للغاية بأن الاضطراب الذي شهدناه لم يستمر طويلا… لا تزال قاعدة مسافرينا قوية”.

وتوقع أن يبلغ إجمالي حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي 96 مليون مسافر للعام الجاري ككل، ارتفاعا من رقم قياسي بلغ 92 مليون مسافر في العام الماضي، وأن يرتفع العدد إلى 100 مليون مسافر في 2026.

ومطار دبي هو المركز الرئيسي لطيران الإمارات أكبر، شركة طيران في الشرق الأوسط، وكذلك فلاي دبي للطيران منخفض التكلفة. وتستخدمه أيضا شركات طيران كبرى أخرى.