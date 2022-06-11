رغم الحرب.. قادة أوروبا يزورون كييف

سيتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى كييف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي قبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في نهاية يونيو حزيران، وفق ما ذكرت صحيفة بيلد ام سونتاج اليوم السبت.

نقلت الصحيفة الخبر عن مصادر حكومية فرنسية وأوكرانية.

ولم يرد المكتب الصحفي للحكومة الألمانية على الفور على طلب رويترز التعليق على التقرير.

هل يزور ماكرون أوكرانيا؟

في غضون ذلك، أعلن الإليزيه الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى رومانيا الثلاثاء لتفقد القوات الفرنسية المتمركزة هناك ثم إلى مولدافيا الأربعاء لتأكيد دعمه لهذا البلد المتضرر من الحرب في أوكرانيا.

وكشفت الرئاسة الفرنسية أن زيارة ماكرون لأوكرانيا ستتم في موعد لم يحدد بعد عندما تكون “مفيدة للرئيس (فولوديمير) زيلينسكي”.

وسينضم ماكرون في رومانيا إلى الرئيس كلاوس يوهانيس في قاعدة الحلف الاطلسي حيث يتمركز الجيش الفرنسي مع جنود آخرين من دول الحلف بينهم نحو 300 جندي بلجيكي. وسيوجه “رسالة واضحة جدًا عن التزامنا تجاه حلفاء الناتو والشركاء الأوروبيين” بحسب الإليزيه.

وينتشر 500 جندي فرنسي في هذا البلد منذ 26 فبراير/ شباط، حيث تنشط فرنسا كدولة-إطار لقوات الناتو. كما قامت مؤخرًا بنشر أحدث أنظمة دفاع أرض-جو في رومانيا. وكانت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية السابقة فلورنس بارلي قد وصلت رومانيا في مارس لتفقد الجنود المنتشرين في هذه الدولة.

ويصل إيمانويل ماكرون إلى مولدافيا الأربعاء بدعوة من الرئيسة مايا ساندو التي استقبلها في قصر الإليزيه في 19 مايو.