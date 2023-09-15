رغم الزلزال.. صندوق النقد والبنك الدولي يبحثان عقد اجتماعات بمراكش المغربية

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، لرويترز، (الجمعة 15-9-2023)، إن الصندوق والبنك الدولي سيقرران يوم الإثنين ما إذا كانا سيمضيان في عقد اجتماعاتهما السنوية في أكتوبر بالمغرب الذي ضربه زلزال مؤخرا.

وأشارت جورجيفا إلى أن القرار سيتم بعد استكمال “مراجعة شاملة” لقدرة البلاد على استضافة الاجتماعات.

وذكرت مديرة صندوق النقد أن رئيس الوزراء المغربي أبلغها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون “مدمرا للغاية” بالنسبة للمغرب، بحسب ما نقلته رويترز.

وتابعت جورجيفا في مقابلة حصرية أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ من صندوق الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.