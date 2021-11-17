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رغم الزيادة في عدد حالات كورونا.. الأردن لن يتوجه إلى الإغلاق

17 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2021 9:42 مساءً
الأردن يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الاردن

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رفض مسؤول في وزارة الصحة الأردنية، وصف الوضع الوبائي لفيروس كورونا بـ”الصعب”، مستبعدا التوجه نحو الإغلاق.

وقال أمين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي: “لا نسير في طريق الإغلاق، ونحن لسنا في وضع صعب بالرغم من الزيادة في عدد الحالات، فارتفاع عدد الحالات موجود في جميع دول العالم”.

واستشهد البلبيسي، في حديث تلفزيوني، بتقارير لمنظمة الصحة العالمية، وقال إنها أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات بنسبة 10 بالمائة، وارتفاع بعدد الوفيات بحوالي 5 بالمائة.

وأكد وجود ارتفاع في عدد الحالات منذ 5 أسابيع، وقال: “وصلنا في الأسبوع الماضي إلى 15 ألف حالة والأسبوع الحالي نتوقع أن يكون عدد الإصابات أكثر من ذلك”.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في وقت سابق، أنها ستبدأ في إعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للفئة العمرية 18 سنة فما فوق.

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