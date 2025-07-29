الثلاثاء 4 صفر 1447 ﻫ - 29 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رغم الصور الصادمة.. ساعر يستمر في إنكار مجاعة غزة ويتعهد بـ"مواصلة الحرب"

منذ 14 دقيقة
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الثلاثاء إن الوضع في غزة “صعب”، لكن هناك أكاذيب حول وجود تجويع.

وقال ساعر “لا نمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة، ونرحب بكل من يريد المساهمة في إيصال المساعدات إلى القطاع”.

وأعلنت إسرائيل يوم الأحد تعليق العمليات العسكرية لعشر ساعات يوميا في مناطق محددة بغزة وفتح ممرات مساعدات جديدة فيما أسقطت الأردن والإمارات إمدادات جوا على القطاع حيث أثارت صور لفلسطينيين جوعى قلق العالم.

واعتبر ساعر أن بقاء حماس في السلطة سيكون مأساة للإسرائيليين والفلسطينيين، وقال إن الضغط الدولي علينا كان في صالح حماس وهو يعطل إمكانية التوصل لحلول سلمية، وأضاف “يجب أن يتركز الضغط الدولي على حماس وليس على إسرائيل”.

كما زعم أن الضغط الدولي والقرارات ضد إسرائيل جاءت بنتيجة معاكسة وسمحت لحماس بالتمسك بموقفها.

وتابع ساعر “عازمون على تحقيق أهدافنا في الحرب على غزة”.

للمزيد اقرأ:

وسائل إعلام إسرائيلية: مجاعة غزة حقيقية وشهادات الجنود تفضح الانتهاكات

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

امرأة تمر بجانب شاشة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز
نيكي الياباني يتراجع للجلسة الثالثة وسط مخاوف إزاء توقعات الشركات
شهداء غزة
غزة تحت القصف
استشهاد عشرات المجوّعين بقصف الاحتلال قرب مراكز توزيع المساعدات في غزة
النفط- تعبيرية
الكويت تدعم جهود أوبك+ لتحقيق توازن واستقرار في سوق النفط العالمي

الأكثر قراءة

الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم
حزب الله يقترب من كارثة كبيرة!
الجبهة الجنوبية
رسائل دولية تحذّر: تصعيد مرتقب في آب ما لم تتحرّك السلطة اللبنانية
المبعوث الأميركي ​توماس باراك​
باراك: إما المبادرة أو الموت.. لبنان عند مفترق طرق حاسم