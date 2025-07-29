رغم الصور الصادمة.. ساعر يستمر في إنكار مجاعة غزة ويتعهد بـ"مواصلة الحرب"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم الثلاثاء إن الوضع في غزة “صعب”، لكن هناك أكاذيب حول وجود تجويع.

وقال ساعر “لا نمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة، ونرحب بكل من يريد المساهمة في إيصال المساعدات إلى القطاع”.

وأعلنت إسرائيل يوم الأحد تعليق العمليات العسكرية لعشر ساعات يوميا في مناطق محددة بغزة وفتح ممرات مساعدات جديدة فيما أسقطت الأردن والإمارات إمدادات جوا على القطاع حيث أثارت صور لفلسطينيين جوعى قلق العالم.

واعتبر ساعر أن بقاء حماس في السلطة سيكون مأساة للإسرائيليين والفلسطينيين، وقال إن الضغط الدولي علينا كان في صالح حماس وهو يعطل إمكانية التوصل لحلول سلمية، وأضاف “يجب أن يتركز الضغط الدولي على حماس وليس على إسرائيل”.

كما زعم أن الضغط الدولي والقرارات ضد إسرائيل جاءت بنتيجة معاكسة وسمحت لحماس بالتمسك بموقفها.

وتابع ساعر “عازمون على تحقيق أهدافنا في الحرب على غزة”.

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