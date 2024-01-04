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رغم الضغط الأميركي.. وزير المالية الإسرائيلي يكرر رفض تحويل "أموال غزة"

منذ ساعة واحدة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين) رفقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو (رويترز)

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين) رفقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو (رويترز)

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كرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، رفضه السماح بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وقال سموتريتش لهيئة الإذاعة الإسرائيلية “كان”، إنه يقدر “دعم الولايات المتحدة والرئيس (جو) بايدن كثيرا”.

وأضاف: “لكن طالما أنا وزير المالية، لن نحول شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية، ليذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة”، وفقا لوصفه.

وذكر مسؤولون إسرائيليون مؤخرا أن بلادهم لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمين أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس، في الوقت الذي توجد فيه إسرائيل في حالة حرب مع الحركة.

ويأتي تعليق سموتريتش ردا على تقرير يفيد أن البيت الأبيض يضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال، محذرا الحكومة من أن الاستمرار في حجب عائدات الضرائب، التي تجمعها نيابة عن رام الله، قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

وكانت هذه الأزمة تفجرت عندما قرر وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل إرسالها للسلطة، فقررت السلطة من جانبها رفض استلام هذه الأموال وأعادتها إلى إسرائيل، وقد حدث ذلك في بداية شهر نوفمبر ثم في بداية ديسمبر.

    المصدر :
  • وكالات

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