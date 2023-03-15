رغم العقوبات.. روسيا تنتج دفعات جديدة من الصواريخ وتنشئ شركات عسكرية خاصة

الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة منذ أكثر من عام. تم فرض عدد كبير من العقوبات على روسيا ، والتي نجحت في الضغط على اقتصاد الدولة المعتدية. ومع ذلك ، تواصل موسكو البحث عن ثغرات لتجاوز العقوبات لتواصل إرهابها ضد أوكرانيا.

إذا قارنا شدة قصف المدن الأوكرانية الذي كان في بداية الحرب وخلال أشهرها الأولى بهجمات الجيش الروسي الحالية ، فإن وتيرته قد انخفض بشكل كبير بفضل العقوبات التي فرضتها الدول الغربية. تم توفير أنظمة الدفاع الجوي للجيش الأوكراني. ومع ذلك ، لا تزال الهجمات الصاروخية على أوكرانيا لا تتوقف ، لأن روسيا تواصل إنتاج أسلحة عالية الدقة مليئة بالمكونات الغربية.

لقد وجد “المُعتدي” حلولاً بديلة ويقوم باستيراد الإلكترونيات الأمريكية والأوروبية عبر دول أخرى. أظهر تحليل الصواريخ الروسية التي تم اسقاطها أن قصف أوكرانيا يتم بواسطة دفعات جديدة من الصواريخ التي تم إنتاجها منذ بداية الحرب. يقوم الاتحاد الروسي بتكديس الصواريخ من أجل شن ضربات مكثفة على البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا. منذ أكتوبر الماضي ، نفذت روسيا 15 هجومًا مكثفًا باستخدام أكثر من 820 صاروخًا. تنتج الصناعات العسكرية الروسية ما يصل إلى 40 صاروخًا جديدًا شهريا.

منذ بداية الحرب الشاملة ، تمكنت روسيا من إنتاج 240 صاروخ كروز و120 صاروخ Kalibr.

لا يجب السماح للشركات الروسية المملوكة من الدولة بالكسب ، بل يجب أن تخضع لعقوبات صارمة، كي لا تنتج أسلحة جديدة .

بدأت الشركات الروسية في إنشاء شركات عسكرية خاصة بها (مرتزقة) ستحل محل الجيش النظامي المنهك للاتحاد الروسي. بفضل هذا ، ستحاول روسيا ليس فقط مواصلة الحرب في أوكرانيا ، ولكن أيضًا البدء في زعزعة استقرار الوضع السياسي في بلدان أخرى من العالم من خلال إرسالهم إلى هناك.

مفتاح السلام في أوروبا هو العزلة الكاملة لروسيا. يجب أن تخضع جميع الشركات المملوكة للدولة الإرهابية لعقوبات شديدة تمنع فلاديمير بوتين من قصف المدن الأوكرانية واستخدام مرتزقته في جميع أنحاء العالم لتصدير الحرب والفوضى.