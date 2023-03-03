الجمعة 11 شعبان 1444 ﻫ - 3 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رغم القصف العنيف.. أوكرانيا تلبي احتياجاتها من الكهرباء بعد استهداف شبكات الطاقة

منذ 15 دقيقة
شبكة طاقة في أوكرانيا

شبكة طاقة في أوكرانيا (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال (الجمعة 3-3-2023) إن بلاده قادرة على توليد ما تحتاجه من الكهرباء رغم الهجمات الروسية على شبكات الطاقة.

وذكر شميهال بمؤتمر صحفي، بعد مرور ما يزيد على عام منذ بدء الغزو الروسي، أنه لا توجد خطة لإجراء تغيرات فورية في الحكومة لكنه أشار إلى مواصلة الإصلاحات.

كما قال إن أوكرانيا، التي تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تأمل في أن يتخذ الحلفاء في الحلف “قرارات ملموسة”.

وشنت روسيا وابلا من الضربات الجوية على مرافق الطاقة، ليعاني في بعض الأحيان الملايين من انقطاع الكهرباء، لكن أوكرانيا كانت تجري بسرعة الإصلاحات.

وقال شميهال “إن أوكرانيا مزودة في الوقت الحالي بشبكات وقدرات لتوليد الكهرباء. الخطوة التالية هي تأمين البنية التحتية للشبكات استعدادا لموسم (التدفئة) القادم”.

وأفاد بأن الحكومة ستواصل الإصلاحات لمواجهة تحديات الحرب وأنه سيجري تغيير مسؤولين “لكننا لم نبحث التغييرات لتنفيذها في المستقبل القريب”.

ورحبت كييف بإمدادات السلاح من دول حلف الأطلسي، لكنها تطمح في أن يذهب الحلف لأبعد من ذلك ببحث انضمام أوكرانيا إليه يوما ما في المستقبل.

وقال شميهال “الأبواب المفتوحة ليست كافية، فنحن بانتظار أن يتخذ شركاؤنا قرارات ملموسة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

شعار شركة إيني الإيطالية
الادعاء العام الإيطالي يطلب إسقاط دعوى على إيني ورئيسها التنفيذي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
أزمة تسميم الطالبات تتفاقم.. والرئيس الإيراني يتهم "أعداء البلاد"
عناصر من الجيش الأوكراني قرب محور باخموت
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الوضع في باخموت لا يطمئن.. ورسالة من قائد فاغنر لزيلينسكي

الأكثر قراءة

الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس
منصّة تفضح خبير الزلازل الهولندي.. هكذا احتال على الناس!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟
ريشارد قيومجيان
قيومجيان: إنّه زمن قحط الشيعية السياسية