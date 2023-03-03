رغم القصف العنيف.. أوكرانيا تلبي احتياجاتها من الكهرباء بعد استهداف شبكات الطاقة

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال (الجمعة 3-3-2023) إن بلاده قادرة على توليد ما تحتاجه من الكهرباء رغم الهجمات الروسية على شبكات الطاقة.

وذكر شميهال بمؤتمر صحفي، بعد مرور ما يزيد على عام منذ بدء الغزو الروسي، أنه لا توجد خطة لإجراء تغيرات فورية في الحكومة لكنه أشار إلى مواصلة الإصلاحات.

كما قال إن أوكرانيا، التي تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، تأمل في أن يتخذ الحلفاء في الحلف “قرارات ملموسة”.

وشنت روسيا وابلا من الضربات الجوية على مرافق الطاقة، ليعاني في بعض الأحيان الملايين من انقطاع الكهرباء، لكن أوكرانيا كانت تجري بسرعة الإصلاحات.

وقال شميهال “إن أوكرانيا مزودة في الوقت الحالي بشبكات وقدرات لتوليد الكهرباء. الخطوة التالية هي تأمين البنية التحتية للشبكات استعدادا لموسم (التدفئة) القادم”.

وأفاد بأن الحكومة ستواصل الإصلاحات لمواجهة تحديات الحرب وأنه سيجري تغيير مسؤولين “لكننا لم نبحث التغييرات لتنفيذها في المستقبل القريب”.

ورحبت كييف بإمدادات السلاح من دول حلف الأطلسي، لكنها تطمح في أن يذهب الحلف لأبعد من ذلك ببحث انضمام أوكرانيا إليه يوما ما في المستقبل.

وقال شميهال “الأبواب المفتوحة ليست كافية، فنحن بانتظار أن يتخذ شركاؤنا قرارات ملموسة”.