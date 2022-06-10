رغم القصف المتواصل.. الجيش الأوكراني “صامد” في سيفيرودونيتسك

رغم القصف الروسي المتواصل ليلا نهارا، تحتفظ القوات الأوكرانية بمواقعها في سيفيرودونيتسك مع احتدام القتال في الشوارع، بينما تضغط روسيا للسيطرة على المدينة المدمرة والأساسية لهدفها المتمثل في السيطرة على شرق أوكرانيا، بحسب ما أفاد مسؤولون لـ “رويترز”.

وقال سكرتير مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف أمس الخميس في حديث مقابلة مع “رويترز” إن الوضع “بالغ التعقيد” وإن القوات الروسية تركز كل قوتها على المنطقة، مضيفا: “إنهم يقصفون جيشنا ليل نهار”.

وكانت أوكرانيا أوضحت أن أملها الوحيد لتحويل الدفة لصالحها في المدينة الصناعية الصغيرة هو تزويدها بالمزيد من المدفعية للتصدي للقوة العسكرية الروسية الهائلة.

وفي الجنوب، حيث تحاول روسيا فرض حكمها على منطقة من الأراضي المحتلة تمتد عبر منطقتي خيرسون وزابوريجيا، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها استعادت مناطق جديدة في هجوم مضاد في منطقة خيرسون.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب مساء أمس إن أوكرانيا حققت “بعض التطورات الإيجابية في منطقة زابوريجيا، حيث نجحنا في تعطيل خطط المحتلين”.