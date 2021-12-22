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رغم المخاوف من تداعيات أوميكرون.. ارتفاع أسعار النفط

منذ 6 ساعات
النفط- تعبيرية

النفط- تعبيرية

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ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من المخاوف من تداعيات انتشار المتحور أوميكرون وبيانات أمريكية عن النفط.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.27% إلى 71.31 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.04% إلى 74.01 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع رغم المخاوف من تداعيات انتشار المتحور أوميكرون، وبيانات أمريكية حول مخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي أشارت إلى أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير تراجعت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

ووفقا لمصادر، أظهرت بيانات معهد البترول انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير 849 ألف برميل.

من ناحية أخرى، زادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.

ومع حالة القلق وسط المستثمرين بشأن التفشي السريع لسلالة أوميكرون عالميا، قال تاماس فارجا، المحلل في مجال النفط بشركة “بي.في.إم أويل أسوشيتس” للسمسرة، في لندن إنه “من المرجح أن يكون التحسن محدودا، وفرض مزيد من القيود سيقابله عمليات بيع جديدة”.

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