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رغم النزاعات التجارية.. أوبك ترجّح تحسن الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام

منذ 9 ساعات
شعار أوبك على مقرها في فيينا

شعار أوبك على مقرها في فيينا

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قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الاقتصاد العالمي قد يحقق أداء أفضل من المتوقع في النصف الثاني من العام على الرغم من النزاعات التجارية، وإن استهلاك مصافي النفط الخام سيظل مرتفعا لمواكبة الارتفاع في حركة السفر خلال الصيف، مما يسهم في دعم توقعات الطلب.

وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم الثلاثاء، أبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير في 2025 و2026 بعد خفضها في أبريل نيسان، وعزت ذلك إلى توقعات اقتصادية قوية.

وقالت أوبك في التقرير “أداء الهند والصين والبرازيل يفوق التوقعات حتى الآن، بينما تشهد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو انتعاشا متواصلا منذ العام الماضي”.

وأضافت “بناء على ذلك، فإن النمو الاقتصادي في النصف الثاني من 2025 قد يصبح أفضل من المتوقع حاليا”.

ترفع مجموعة أوبك+، التي تضم 12 دولة عضو في أوبك بالإضافة إلى دول أخرى منها روسيا، الإنتاج لاستعادة حصتها في السوق بعد خفضه لسنوات بهدف دعم السوق.

وأظهر التقرير أيضا أن معدل إنتاج دول أوبك+ بلغ 41.56 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران، بزيادة 349 ألف برميل يوميا عن مايو أيار.

وهذا أقل بقليل من الزيادة البالغة 411 ألف برميل يوميا التي أعلنتها المجموعة ليونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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