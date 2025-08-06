رغم انخفاض الأسعار.. أدنوك للغاز تسجل أرباحاً قياسية

أعلنت شركة أدنوك للغاز الأربعاء ارتفاع صافي دخل الربع الثاني 16 بالمئة إذ ساعدت زيادة الطلب المحلي والكفاءة التشغيلية في تعويض انخفاض أسعار المواد الهيدروكربونية.

وقالت أدنوك للغاز، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إنها حققت أعلى صافي دخل ربع سنوي على الإطلاق بلغ 1.385 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران.

وذكرت أن الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ارتفعت ثمانية بالمئة إلى 2.256 مليار دولار مع تحسن هوامش الأرباح في محفظة منتجاتها. وانخفضت الإيرادات اثنين بالمئة إلى 5.96 مليار دولار، لكن خفض التكاليف وارتفاع هوامش المبيعات دعم نمو الأرباح.

وقالت فاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي للشركة “يسعدني أن أعلن عن تحقيق ‘أدنوك للغاز’ أعلى صافي دخل في تاريخ الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدعوما بأدائها القوي في مجال مبيعات الغاز في السوق المحلي والتحسين المستمر في الكفاءة التشغيلية”.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.792 مليار دولار، بزيادة خمسة بالمئة عن العام السابق، على أن يتم صرفها في سبتمبر أيلول.

وزادت أدنوك للغاز من نفقاتها الرأسمالية 49 بالمئة في النصف الأول من عام 2025، وحققت تقدما في مشروعات رئيسية تضم استثمارات بخمسة مليارات دولارات في المرحلة الأولى من “مشروع تطوير الغاز الغني”. وتتوقع الشركة تقدما أيضا في مشروع الغاز الطبيعي المسال في الرويس ومبادرات أخرى بهدف ترسيخ وجودها في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وقالت أدنوك للغاز، بعد إدراجها على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو حزيران، إنها شهدت تدفقات رأسمالية بحوالي 500 مليون دولار. وعبرت عن توقعاتها بأن تنضم إلى مؤشر فاينانشال تايمز في سبتمبر أيلول مما قد يجذب استثمارات سلبية بقيمة 200 مليون دولار أخرى.